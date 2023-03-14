شاهد في «هنا ليبيا»: تبادل تجاري بين طبرق وأثينا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على مباحثات رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق إبراهيم الجراري مع سفير اليونان في ليبيا ستافروس فينيزيلوس، واستعداد الغرفة للتعاون التجاري مع نظرائهم في اليونان، وكذلك استعداد غرفة طبرق التجارية لعمل توأمة مع غرفة أثينا التجارية.

جلسة حول الإعلام والانتخابات بسبها

كما تطرق البرنامج إلى استضافة سبها جلسة حول الإعلام والانتخابات، نظمها المركز الإعلامي لجامعة المدينة، بحضور لفيف من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام في المدينة.

العرض الأول لفيلم «قدر» بمدينة الخمس

كما تناولت الحلقة العرض الأول لفيلم «قدر» بمدينة الخمس والذي يحكي واقع الحياة الاجتماعية في ليبيا، من جانبيها السلبي والإيجابي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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