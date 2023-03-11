باتيلي: مبادرتي ليست تدخلا أجنبيا.. ومصالح ليبيا أهم

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي ما يتردد عن دفاع البعثة الأممية عن مصالح أطراف أجنبية داخل ليبيا، قائلا إن مبادرته لحل الأزمة لا تعد نوعا من التدخل الأجنبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، اليوم السبت: «هذا المقترح ليس تدخلا أجنبيا، ومن يروج لذلك يقوم بدعاية لا أعرف ما سببها، فأنا لا أبحث عن المصالح الأجنبية، ولو كنت أريد ذلك لم أكن لأناقش مصالح الدولة الليبية».

باتيلي: أخبرت الدول الأجنبية تنحية خلافاتها جانبًا من أجل مصلحة ليبيا

وأشار إلى أنه طرح في زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول الأجنبية أين وصل الوضع الليبي، وأخبرهم بضرورة وضع الخلافات جانبا، ودفع القضية الليبية إلى الأمام من أجل الوصول إلى حل.

- جريدة «الوسط»: أسبوع المناورات لاحتواء مبادرة باتيلي

- شاهد في «وسط الخبر»: هل يُنقذ الغرب باتيلي.. أم يُفشله العرب؟

- باتيلي: عقاب معرقلي الانتخابات بيد الشعب الليبي لا قوى أجنبية

وعن الاستعداد للانتخابات، أكد وجود مشاورات عسكرية وأمنية لتمهيد الطريق للوصول إلى الانتخابات.

لقاءات عسكرية وأمنية للتمهيد للانتخابات

وتابع: «نتحرك مع الجهات العسكرية الفاعلة على الأرض، ونرى ما هي مقترحاتهم والخطوات التي يمكن العمل عليها معهم لتقديم الدعم لإجراء الاقتراع، وبالفعل بدأنا هذه النقاشات مع القادة الأمنيين بداية من النقاش مع لجنة (5+ 5) والجماعات المسلحة».

ولفت إلى اعتزامه إجراء لقاءات أمنية أخرى وخوض نقاشات لتسهيل الوصول إلى حلول، «وعندما تأتي الحلول من جميع الأطراف نكون قد سهلنا الطريق إلى الانتخابات».

فيما يخص المرشحين للانتخابات، قال: «هؤلاء المرشحون يجب أن يكونوا قادرين على الاستماع إلى آراء الشعب».