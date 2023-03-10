شاهد في «وسط الخبر»: هل يُنقذ الغرب باتيلي.. أم يُفشله العرب؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على مصير مبادرة لمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي أكد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023.

وتلقت مبادرة باتيلي دعمًا غربيًا واسعًا، مقابل موقف عربي إمّا رافض أو صامت، وهو ما يجعل مصير مقترح المبعوث الأممي مؤجلاً، إمّا تطبيقها بدفع من المجتمع الدولي، أو تقييدها من قبل مجلسي النواب والدولة، مع غياب التوافق المحلي.

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حول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحلل السياسي أحمد المهدوي، والكاتب الصحفي كمال المزوغي، وعضو لجنة الحوار السياسي وعضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الوطني بوبكر عيسي.

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