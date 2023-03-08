مصر: ندعم الحل الليبي- الليبي بمرجعية «الصخيرات» ونرفض اختلاق آليات مستحدثة تربك المشهد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي، ورفضها أي إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية، وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات، ودعا جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي «لا بديل عنها»، معتبرا أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة تهدف إلى «إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم».

جاء ذلك خلال كلمته لمناسبة تسلمه رئاسة الدورة الـ159 لمجلس وزراء الخارجية للجامعة العربية، من رئيسة الدورة الـ158 للجامعة، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

ووصف شكري إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري وموافقة المجلس الأعلى للدولة عليه بالتطور «المهم والجوهري»، معتبرا أن هذا التعديل يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن في أقرب وقت تحت إشراف «حكومة محايدة» تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا.

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وثمن رئيس الدبلوماسية المصرية جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق «هذا التقدم»، وعبر عن تطلعه إلى مواصلتهما جهودهما، بما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل إنجاز القوانين الانتخابية وصولا إلى إقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وشدد شكري على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا، ودعا جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي، ومساندة دور المؤسسات الليبية في مسعاها الشرعي لتحقيق هذه الأهداف.