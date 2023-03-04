ليبيا ضمن ملفات لقاء غوتيريس ووزير الخارجية القطري

القاهرة - بوابة الوسط

حل الملف الليبي ضمن عديد الملفات التي بحثها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وعقد اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، غدا الأحد، واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وتطرق اللقاء كذلك إلى «تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليبيا وأفغانستان، وآخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني»، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.