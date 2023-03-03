المنفي يبحث مع رئيس أذربيجان جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، جهود المجلس من أجل الدفع بالعملية السياسية لإجراء انتخابات على أسس سليمة وقانونية خلال العام 2023.

وتطرق اللقاء الذي عقد، أمس الخميس، في أذربيجان على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، إلى «آفاق التعاون المشترك، ومساعي المجلس الرئاسي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاحه لتعزيز الاستقرار في البلاد»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وخلال كلمته بقمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، قال المنفي إن ليبيا تحتاج إلى دعم من أجهزة الأمم المتحدة من أجل الحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. وأشار المنفي إلى أن الجائحة تهدد الدول الفقيرة والأقل نموا، التي تمر بصراعات مسلحة وحالة من عدم الاستقرار، وتحتاج إلى النهوض بأنظمتها الصحية الهشة.