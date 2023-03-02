بحضور المنفي.. انطلاق قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز.

وانطلقت أعمال القمة في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت رعاية الرئيس الأذري إلهام علييف، والمخصصة لمناقشة الوضع ما بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول.

وتتناول القمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى التي تتخذها الحكومات لحماية مواطنيها من الآثار الاقتصادية السلبية للوباء وتحفيز النمو الاقتصادي بعد الجائحة، فضلا عن التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين.

المنفي في أذربيجان

وحطت طائرة المنفي في مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة باكو مساء أمس الأربعاء، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.

- المنفي يصل أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

وأفادت وكالة «أذرتاج» الأذربيجانية بأن حرس الشرف اصطف في أرض المطار المزين بأعلام كلا البلدين، تقديرا للضيف الرفيع المستوى.

قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بأذربيجان.