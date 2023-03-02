المنفي يستعرض مع رئيسة البوسنة جهود «الرئاسي» للوصول إلى الانتخابات خلال 2023

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دور المجلس ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023 عبر قاعدة وقوانين وأسس انتخابية متينة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسيفانوفيتش، على هامش أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو.

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وتناول اللقاء أيضا العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.