«ديبي هرست» تبحث عودة الشركات الأميركية للعمل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

زارت رئيس الغرفة التجارية الأميركية الليبية ديبي هرست، بلدية بنغازي اليوم الأربعاء، رفقة نائب رئيس الغرفة أحمد الغزالي، لمناقشة سبل عودة الشركات الأميركية للعمل في المدينة.

واجتمع مسؤولو الغرفة مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، والمدير العام لشركة الريان القابضة أحمد البيرة، بحسب بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك».

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وناقش اللقاء سبل عودة الشركات الأميركية للعمل في مدينة بنغازي، والتعاون بين رجال الأعمال، وإجراء زيارات عمل مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أهم المشاريع التي يمكن تنفيذها والمستهدفة، والتي تعتبر ذات أولوية خلال الفترة المقبلة في مجالات البنية التحية، والكهرباء والصحة والتعليم وتقنية المعلومات والفرص المتاحة للشركات الأميركية.

ونقل البيان عن السيدة ديبي هرست استعدادها لتحقيق تعاون مثمر تكون له نتائج فعلية خلال الفترة المقبلة.

جانب من زيارة رئيسة الغرفة التجارية الأميركية الليبية ديبي هرست لبدلية بنغازي، الأربعاء 1 مارس 2023 (بلدية بنغازي)

جانب من زيارة رئيسة الغرفة التجارية الأميركية الليبية ديبي هرست لبدلية بنغازي، الأربعاء 1 مارس 2023 (بلدية بنغازي)

جانب من زيارة رئيسة الغرفة التجارية الأميركية الليبية ديبي هرست لبدلية بنغازي، الأربعاء 1 مارس 2023 (بلدية بنغازي)