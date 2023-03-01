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لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 02:18 مساء
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا
الناشط المدني أحمد التواتي، (أرشيفية: لجنة حقوق الإنسان)
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أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا «اعتقال الناشط المدني أحمد التواتي تعسفيا» في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جهاز الأمن الداخلي- فرع بنغازي «احتجزه تعسفيا على خلفية آراء ووجهات نظر تتعلق بقضايا الشأن العام».

وأعربت عن «استنكارها واقعة الاحتجاز التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة وقمعا لحرية الرأي والتعبير المكفول دستوريا وقانونيا».

اللجنة تطالب بإطلاق التواتي
وطالبت اللجنة بإطلاق التواتي و«وقف حملات التضييق ضد المجتمع المدني وقمع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير».

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كما دعت المحامي العام بمدينة بنغازي إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان إنهاء الإفلات من العقاب في تلك الممارسات التي «تُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون».

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