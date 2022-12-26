17 منظمة حقوقية تطالب بإطلاق المقصبي والمعداني.. وتقترح 3 إجراءات لحماية نشاط المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت 17 منظمة حقوقية في بيان مشترك، اليوم الإثنين، جهاز الأمن الداخلي بإطلاق المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي، بالإضافة إلى مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع بالمفوضية سالم المعداني.

وأعربت المنظمات، الموقعة على البيان، عن «استنكارها وقلقها الشديدين» من احتجاز المقصبي في 22 ديسمبر والمعداني في 18 ديسمبر الجاري من قبل جهاز الأمن الداخلي، وفق البيان المشترك المنشور على الموقع الإلكتروني لمنظمة منبر المرأة الليبية من أجل السلام.

أسباب نزاع نشب في مفوضية المجتمع المدني ببنغازي

وقالت المنظمات إن احتجاز المقصبي والمعداني يأتي في ظل «حملة أمنية متصاعدة في ليبيا منذ نهاية العام الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة، قبل أن يتسع نطاقها أخيرا لتطال بعض موظفي المفوضية، وذلك في إطار سعي الأجهزة الأمنية للهيمنة على المجتمع المدني في ليبيا، وتأميم نشاطه وإدارة شؤونه عبر موظفين ومسؤولين يخضعون للتعليمات الأمنية».

وأضافت أنها تابعت النزاع الذي نشب في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد تقديم مبروكة بالتمر رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني السابقة بلاغًا ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه باستمراره في عمله بالرغم من إنهائها لندبه.

وتابع البيان: «بالرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر بحفظ التحقيق في الشكوى، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام باحتجاز المقصبي في نفس اليوم»، مشيرًا إلى صدور بيان من مجلس إدارة المفوضية يستنكر فيه احتجاز المقصبي، على إثر الشكوى المشار إليها، والتي قدمتها رئيسة المفوضية السابقة بعدما قام المجلس بسحب ثقته منها.

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وأشار البيان المشترك إلى قيام الرئيسة السابقة للمفوضية بإلغاء قرار صادر عن المفوضية بمنح تراخيص مزاولة العمل لـ 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في ليبيا، وهو ما دفع المدير التنفيذي لإصدار بيان في اليوم التالي يؤكد فيه أن القرار صدر عن بالتمر بعد سحب الثقة منها وتكليف نائب الرئيس محمود عيسى البرعصي بمهام رئيس المجلس موقتًا. وطلب المدير التنفيذي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا بالاستمرار في إجراءات تجديد التراخيص.

المنظمات: المقصبي والمعداني يدفعان ثمن سياساتهما الداعمة للمجتمع المدني

وقالت المنظمات الموقعة على البيان المشترك إنها تعتقد أن أسباب احتجاز المقصبي والمعداني تتجاوز ما يثار حول الخلاف الإداري داخل المفوضية، وأنهما ربما «يدفعان ثمن سياساتهما الداعمة للمجتمع المدني وعدم انضمامهما للحملة الأمنية القمعية ضد المجتمع المدني».

وفي هذا الإطار، تشير المنظمات الموقعة، إلى أنها لاحظت خلال العام الماضي «لجوء العديد من المنظمات للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي؛ هربًا من القيود التعسفية التي تفرضها المفوضية في طرابلس على تسجيل الجمعيات».

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السلطات الليبية إلى ضمان سلامة المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية وإطلاقهما فورًا دون قيد أو شرط.

ثلاثة إجراءات لحماية نشاط المجتمع المدني

كما طالبت بـ«بذل الجهود اللازمة لإعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاصًا أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الإنسان والحرص على حماية نشاط المجتمع المدني».

وناشدت بـ«وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني، ووقف الحملة الأمنية المتصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني».

واختتمت البيان بالدعوة إلى «اتخاذ إجراءات فورية تسمح لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام، وبذل الجهود اللازمة لوضع تشريع ينظم عمل المجتمع المدني في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات».

وفي منتصف يونيو الماضي، أفاد تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن، بأن «ست جماعات ليبية مسلحة، على وجه الخصوص، استخدمت بشكل منهجي الاحتجاز التعسفي وغير القانوني كإجراء عقابي ضد من تعتبرهم معارضين لسلطتها، وبوصفه طريقة فعالة لإظهار قوتها واستقلاليتها عن المؤسسات القضائية والحكومية الليبية، وهو ما أدى إلى تفويض تلك المؤسسات بشكل خطير».