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شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 12:01 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 27 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

وتضمنت مبادرة باتيلي، التي قدَّمها خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، الدعوة إلى «إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز».

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
- صالح افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ

وفتح البرنامج نقاشًا حول الخطوات القادمة وفرص نجاح تلك المبادرة، وذلك في حوار مع كل من: الدبلوماسية السابقة في اليونسكو صالحة اشتيوي، والمحلل والباحث السياسي فيصل بو رايقة، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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