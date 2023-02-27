صالح افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، اليوم الإثنين، إن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمجلس الأمن تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ.

وأوضح افحيمة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجددًا، داعيًا إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

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لكنه تحدث عن عثرات تعيق رفاق باتيلي في سعيهم الحثيث نحو الحل، من بينها معضلة إقناع المعترضين على ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين، وترشح سيف القذافي، فضلاً عن معضلة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ومن يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة.

وأطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.