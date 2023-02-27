  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 07:47 مساء
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الفلسطينية، وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض، الأحد 26 فبراير 2023 (وزارة العمل)
alwasat radio

دان المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، زيارة أجراها بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، من بينهم وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العابد، وعضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض.

وأكد المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، موقفه «الثابت والواضح» بشأن الوقوف مع الفلسطينيين للتخفيف من أعباء الاحتلال عليهم، مشددًا في الوقت نفسه على أن «الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذنًا وموافقة من سلطات الاحتلال»، وهو ما يرفضه المجلس رفضًا قاطعًا، معتبرًا أن الأمر «غير قابل لأي تبرير».

- العابد يشارك في اجتماع دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل

مجلس الدولة يدعو لرفض زيارة الأراضي المحتلة
وعبّر المجلس عن خشيته من أن تكون هذه الزيارات «جسًا لنبض الشعب الليبي، وتمهيدًا لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الإسرائيلي»، داعيًا كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال التي وصفها بـ«المشينة».

ومساء أول أمس السبت، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الفلسطينية، الوزير علي العابد، حيث قدّم الأخير العزاء في شهداء نابلس، مؤكدًا تضامن الشعب الليبي مع أخوتهم الشعب الفلسطيني، بحسب بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

حضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، ورئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

والخميس الماضي، شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في فعاليات اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، العاصمة الأردنية عمان الاجتماع بدعوة من وزير العمل الفلسطيني.

بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة بشأن زيارة مسؤولين ليبيين للأراضي الفلسطينية المحتلة، الإثنين 27 فبراير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة بشأن زيارة مسؤولين ليبيين للأراضي الفلسطينية المحتلة، الإثنين 27 فبراير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ممثل الصين: المصالحة الوطنية المسار الوحيد لتضميد جراح ليبيا
ممثل الصين: المصالحة الوطنية المسار الوحيد لتضميد جراح ليبيا
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ...
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك ......
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني......
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين ......
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة ......
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت ......
المزيد