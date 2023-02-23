العابد يشارك في اجتماع دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد، اليوم الخميس، في فعاليات اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمان الاجتماع بدعوة من وزير العمل الفلسطيني، وحضور عدد من وزراء العمل العرب من مصر وقطر والمغرب والبحرين، إضافة إلى وزير العمل الإندونيسي، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمتي العمل العربية والدولية، وعدد من المسؤولين رفعي المستوي من المنظمات الدولية والإقليمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

العابد يستعرض الإجراءات الداعمة للعمالة الفلسطينية في ليبيا

وأكد العابد موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية، والخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة لصالح القوى العاملة الفلسطينية في ليبيا عبر حزمة من الإجراءات، مشددا على ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية.

- العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل

ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرارات مؤتمر العمل العربي الثامن والأربعين الذي عُقد بالقاهرة في سبتمبر العام 2022، وتنفيذا لتوصياته بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.