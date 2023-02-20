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العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 06:52 مساء
العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل
اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة العابد لمتابعة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل، الأحد 19 فبراير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، أعمال لجنة التحول الرقمي بالوزارة، وذلك خلال حضوره وترأسه اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات، الذي عقد أمس الأحد بديوان الوزارة في طرابلس، بشأن الإشراف ومتابعة المشاريع الرقمية للوزارة.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آلية عمل الفرق الفنية المشتركة بين الوزارة والهيئة، وتسمية منسق المشاريع لمتابعة عمل الفرق الفنية، وكذلك الجهات ذات العلاقة التي ستساهم في تنفيذ المشاريع.

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كما بحث الاجتماع الإجراءات الورقية وآلية ميكنتها للمساهمة في إنجاح المشاريع، إلى جانب مناقشة المؤشرات المتوقع استخراجها من النتائج والتي ستساهم في تكوين قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل، وفق الوزارة.

وحضر الاجتماع رفقة رئيس اللجنة المشتركة الوزير علي العابد رئيس الهيئة العامة للمعلومات نائب رئيس اللجنة عبدالباسط الباعور، وعضوي اللجنة عبدالناصر الطرشاني، وكمال سلامة، ومقرر اللجنة اعتدال أبوقرش، إضافة إلى مستشار وزير العمل سالم الشوين.

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