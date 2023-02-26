برنامج الأغذية العالمي: استهدفنا 9 مناطق في ليبيا ووصلنا بالخدمة إلى 44 ألف طالب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الموظف ببرنامج الأغذية العالمي محمد أبوفايد، إن مشروع التغذية المدرسية استهدف تسع مناطق ليبية، وجار العمل على مد خدماته إلى مناطق ليبية أخرى.

وأضاف أبوفايد في تصريح على هامش انطلاق الحملة التوعوية ببرنامج التغذية المدرسية: «وصلنا بهذه الخدمة لنحو 44 ألف طالب ليبي»، حسب فيديو بثته وزارة التعليم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس لجنة التغذية المدرسية بوزارة التعليم سيف النصر عبدالسلام، انطلاق الحملة التوعوية لبرنامج التغذية المدرسية والصحية والتي ستكون حزمة من المواد الإلكترونية توزع على جميع المدارس بمراقبات الدولة الليبية.

برنامج تنمية لتخريج جيل صحيح بدنيا

وشدد عبدالسلام، على أن هذا البرنامج مهم جدا لصناعة الجيل القادم، وهو برنامج تنمية لتخريج جيل صحيح بدنيا، وفي الوقت نفسه برنامج تعليمي ثقافي اقتصادي اجتماعي.

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لفت إلى أن ليبيا رائدة في هذا المجال، فمنذ مطلع الخمسينيات حتى بداية السبعينيات كان هذا البرنامج ساريا، والذي تتبعه الكثير من الدول لتنمية الاقتصاديات المحلية والزراعة والصناعة والتجارة، كما أن هذا البرنامج لمساعدة ولي الأمر في التغذية الصحيحة لابنه، ويساعد ذوي الدخل المحدود، ويوفر مئات فرص العمل، قائلا «هذا البرنامج لا يقل أهمية عن المنهج التعليمي».