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بالصور.. انطلاق مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 10:46 صباحا
بالصور.. انطلاق مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغازي
من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
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انطلقت صباح يوم السبت في مدينة بنغازي فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار «تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار وتحمل المخاطر والحد من الإنفاق العام للدولة»، الذي ترعاه وزارة الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وتنظم المؤتمر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بالتعاون مع جامعة بنغازي والمصرف المركزي في بنغازي، ومركزي دراسات القانون والمجتمع والإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، وذلك بقاعة المؤتمرات بمنطقة قاريونس في مدينة بنغازي.

جذب وتنشيط الاستثمارات
ويسلط المؤتمر الضوء على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار بما يحقق اقتصادا مستداما يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، والعمل على تخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي.

وأشار وزير الاستثمار بحكومة باشاغا علي السعيدي إلى أن «رؤية وزارة الاستثمار للمرحلة المستقبلية وحجم متطلباتها تدعم النهوض بالقطاع الخاص ورجال الأعمال وتعديل القوانين والتشـريعات واللوائح المنظمة لهذه الاستراتيجية الوطنية من خلال المشاركة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص على أسس وأطر علمية وعملية وقانونية وإجراءات قابلة للتنفيذ.

أوراق بحثية في المؤتمر
وخلال الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة جازية أشعيتر، ألقيت العديد من الأوراق البحثية التي أكدت أن النظر إلى القطاع الخاص خارج الإطار العام مفهوم خاطئ، وأن الحل الأمثل لاستقرار البلاد يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في هذه الفترة.

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دور الحكومة في التشريع والرقابة
كما أشارت الأوراق البحثية إلى أن دور الحكومة في التشريع والرقابة، وأنها تلجأ إلى القطاع الخاص باعتباره الأسرع في اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة المشروعات، وأن مزايا الشراكة بين القطاعين يُعد شكلا من أشكال تمويل المشاريع وتحقيق الاستثمارات وتوفير رأس المال وتوزيع المخاطر بين أطراف المشاركة، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد العامة.

حضر المؤتمر عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ووزراء الصناعة والبيئة والكهرباء والطاقات المتجددة، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ونائب محافظ المصرف المركزي السابق في بنغازي علي الحبري، وممثلون عن المصارف، وعدد من المختصين بالشؤون الاقتصادية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات الليبية، ومديرو الشركات العامة والخاصة ورجال الأعمال.

من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
الحبري خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
الحبري خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
من فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقاعة المؤتمرات بمنطقة قار يونس في مدينة بنغازي، 26 فبراير 2023. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)
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