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حكومة باشاغا: إنشاء مستشفى ميداني في المرج تحسبا للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 02:30 مساء
حكومة باشاغا: إنشاء مستشفى ميداني في المرج تحسبا للطوارئ
أحد شوارع مدينة المرج. (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب البدء في إنشاء مستشفى ميداني داخل مدينة المرج بسعة 400 سرير، بعد نداءات وشكاوى من عدم توافر إمكانيات الطوارئ في وقت تعرضت فيه المدينة لهزات أرضية أكثر من مرة منذ الأربعاء الماضي.

وزار نائب رئيس الحكومة، رئيس لجنة الأزمة في المنطقة الشرقية علي القطراني، المرج، اليوم السبت، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص الهزات الأرضية في المدينة.

صيانة مركز  العزل بمستشفى المرج 
وعلم مراسل قناة الوسط «wtv».أنه تقرر كذلك صيانة مركز العزل بمستشفى المرج وتجهيزه، مع الوعد بتوفير عدد من سيارات الإسعاف للمستشفى، وتزويد المدينة بسيارات مطافئ لهيئة السلامة الوطنية.

- هزة أرضية في المرج
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- بالصور.. القطراني في المرج للوقوف على آخر مستجدات الهزات الأرضية

وأضافت أنها ستوفر عددا كبيرا من الخيام في حال حدوث أي طارئ، وذلك بعد شعور سكان المرج القديمة بـ4 هزات زلزالية صباح اليوم، حسب مؤسسة «رؤية» الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته.

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