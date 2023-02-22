مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية لحكومة باشاغا لتعديله

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة قررت إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، بحسب منشور عبر صفحة بليحق على «فيسبوك».

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مجلس النواب يطلب تقريرًا مفصلاً عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحًا أنه سيتم إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023.

وشدد تنتوش على أهمية مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

ميزانية الـ57.53 مليار دينار

وفي 29 ديسمبر 2023، أرسل باشاغا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.

وأقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته التي عقدت في سرت، منتصف يونيو الماضي، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، لحكومة باشاغا بقيمة بلغت 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في 14 يونيو.

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية أسامة حماد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية أسامة حماد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية أسامة حماد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)