عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة المخصصة لها

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، معلومات بشأن ما يتردد حول مخصصات الحكومة خلال العام المالي 2023.

فقد أكد عبدالجليل أن لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة المخصصة لها، جاء ذلك خلال حديثه في مقابلة أمس الإثنين مع برنامج «فلوسنا» المذاع عبر قناة الوسط «WTV».

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن تخصيص تسعة مليارات دينار للحكومة، وصرف أربعة منها، نفي الوزير قائلا: «هذا غير صحيح»، وأضاف أن «ما يتردد في اجتماع مجلس الوزراء (بشأن المخصصات المالية من الموازنة) أنها ثلاثة مليارات فقط لم يصل منها دينار واحد للحكومة ووزاراتها».

السيطرة على تدفق الأدوية

وبشأن الأدوية المتداولة في ليبيا، حذر عبدالجليل من دخول أدوية مجهولة ومن دون تراخيص إلى البلاد بلا رقابة، وتُباع في بعض الصيدليات ما يسبب ضررا للمواطنين.

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ودعا وزير الصحة مجلس النواب إلى استرجاع الصيدلية المركزية، التي من خلالها يمنع ويحتكر دخول الدواء للدولة الليبية إلا عن طريق هذه الصيدلية؛ لضمان جودة المصدر والتخزين للدواء ونقله وتوزيعه للمستهلك، وإذا لم يتحقق ذلك «ستتفاقم الأمراض وتتكاثر بشكل كبير».

نقص أسرة المستشفيات

وحذر عبدالجليل من نقص الأسرة في معظم المستشفيات في ليبيا وخصوصا مستشفى بنغازي، كما أن الدولة «لا علم لها بعدد مرضى الأورام»، ولذا العمل يجرى لإعداد منظومة بهم، وهذه من توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما نبه إلى خطر «تغلغل» الفساد في قطاع الصحة، حيث يوجد من يعملون في المهنة وهم غير مؤهلين ويحملون شهادات مزورة، مؤكدا أن الحل يكمن في استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجيا لمواجهة الفساد والحد منه.