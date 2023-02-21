شاهد في «فلوسنا»... عثمان عبدالجليل: النظام الصحي في ليبيا على حافة الانهيار

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل من تدهور النظام الصحي في ليبيا قائلا إنه «على حافة الانهيار»، وتابع: «الفساد في وزارات الصحة المتعاقبة فادح ومتغلغل، والإصلاح يحتاج إلى خطوات عديدة، بل يحتاج إلى إصلاح جذري».

وأشار إلى أنه لم يخصص للوزارة خلال العام الماضي سوى 50 مليون دينار فقط من ميزانية الحكومة المكلفة التي لم تتخط مليار دينار، حسب حديثه خلال مقابلة أمس الإثنين مع برنامج «فلوسنا» المذاع عبر قناة الوسط «WTV» .

وأشار إلى تبنيه برنامجا إصلاحيا يشمل كل ليبيا، متابعا: «بدأنا بهيكلة منظومة الأورام وعلاج مرضى الكلى والعقم»، كاشفا خطة من أجل إعداد قاعدة بيانات بمرضى الأمراض المزمنة في ليبيا.