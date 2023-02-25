افتتاح مكتب جوازات سوكنة

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت مدينة سوكنة بافتتاح فرع مكتب الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بعد تجهيزه بالمستلزمات الضرورية من التجهيزات والكوادر الوظيفية اللازمة.

موعد العمل في جوازات سوكنة

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن مصادر القول، إن مكتب الجوازات بسوكنة سيباشر مهامه في تقديم الخدمات للمواطنين، اعتبارا من بداية هذا الأسبوع.

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وحضر الاحتفالية التي أقيمت بالمناسبة عضو مجلس النواب معاذ رافع، وعميد البلدية سعيد أبوبكر قرينقو، ومجلس من أعيان وحكماء الجفرة، ونائب مدير مديرية أمن الجفرة، ومسؤولون محليون وضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية، وأهالي سوكنة.