45 شركة تشارك في معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح اليوم الثلاثاء معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة وزارة العمل والتأهيل عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى جانب أكثر من 33 شركة ليبية، و12 شركة من مركز النهوض بالصادرات التونسي وعدة شركات من الصين والأردن ودول أخرى.

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة تصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والتعريف بالشركات والكفاءات الوطنية، وإمكانية تصدير خدماتها للخارج.

- «القابضة للاتصالات» تعلن إحباط هجمات منسقة على شركات بالقطاع

وأضاف البيان أن المعرض يهدف كذلك إلى مواكبة آخر التقنيات والبرمجيات المستخدمة في مجال الاتصالات، وتشجيع ومساعدة الخريجين أصحاب المشروعات على تصدير خدماتهم إلى الأسواق العالمية.

جانب من معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)