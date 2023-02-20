الدبيبة: تعاون مع القضاء لتحقيق العدل للجميع مهما كان الانتماء السياسي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن القيادة السياسية لن تتراجع عن التعاون مع السلطات القضائية لتحقيق العدل بين جميع الليبيين «مهما كان انتماؤهم السياسي».

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في احتفال استكمال أعمال صيانة وتطوير المعهد العالي للقضاء اليوم الإثنين أنه من الضروري رفع قدرة الكوادر القانونية والتنسيق المستمر مع السلطة القضائية باعتبارها «حصن الليبيين ضد إسقاط الدولة الليبية ومؤسساتها».

وشارك رئيس الحكومة في تكريم الطلبة الأوائل بالدفعة العشرين للمعهد، مشددًا على ضرورة شجاعة القيادة السياسية من أجل تحقيق العدل.

صيانة معهد القضاء بعد تضرره خلال الحرب

ويأتي استكمال صيانة المعهد العالي للقضاء وإعادة تفعيله بالشكل الملائم، ضمن خطة عودة الحياة بعد الأضرار والدمار الذي لحق به جراء الحرب.

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وشارك في الاحتفالية وزيرة العدل والنائب العام، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمدعي العسكري العام المُكلف، ورئيس ديوان المحاسبة، وعدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية.

وأمس الأحد، أطلقت السلطات الأمنية في طرابلس القيادي الأمني والإعلامي بالنظام السابق عبدالله منصور، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في السجن.

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

الدبيبة خلال كلمته في افتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

الدبيبة خلال كلمته في افتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

جانب من الاحتفال بافتتاح معهد القضاء بعد صيانته، 20 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)