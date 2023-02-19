إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، عبدالله منصور، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في السجن.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعبدالله منصور عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، والسفير السابق ومبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر.

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وسلمت السلطات النيجرية القيادي في النظام السابق عبدالله منصور إلى حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان صباح الجمعة 14 فبراير 2014، وجرى إيداعه سجن الهضبة في العاصمة طرابلس.

وعبدالله منصور كان قياديا في جهاز الأمن الخارجي، وتولى منصب رئيس «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية»، وشركة الخدمات الإعلامية، وكان من الشخصيات القريبة من العقيد معمر القذافي، ممن يسمونهم «رجال الخيمة».

عبدالله منصور على متن طائرة عقب خروجه من السجن، الأحد 19 فبراير 2023. (الإنترنت)

عبدالله منصور على متن طائرة عقب خروجه من السجن وإلى جواره وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، الأحد 19 فبراير 2023. (الإنترنت)

عبدالله منصور على متن طائرة عقب خروجه من السجن مع السفير عبدالمجيد سيف النصر، الأحد 19 فبراير 2023. (الإنترنت)