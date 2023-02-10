حليمة عبدالرحمن تبحث مع السفير التونسي ملف المحكومين

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة حول الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عُقد بمكتب الوزيرة في طرابلس، آفاق التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية والتضامن المشترك، فضلا عن آليات توحيد الجهود لمزيد التقارب، والسعي قدما في إطار تقديم الدعم والمساعدة وتبادل الخبرات بما يسهم ويعزز مصلحة الشعبين، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

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وسبق أن ناقشت وزارة العدل في حكومة الوفاق السابقة في العام 2020 مع الجانب التونسي ملفات التعاون القضائي بين البلدين بشأن تشابه الأسماء وتبادل المحكومين وتسليم السجناء.