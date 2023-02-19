الأمن الداخلي يضبط أسلحة غير مرخصة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، ضبط أسلحة غير مرخصة ضمن خطة محكمة بتعليمات رئيس الجهاز اللواء أسامة محمد الدرسي.

وحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجهاز، فقد خرجت كاشفة الأسلحة إلى الشارع لضبط الأسلحة النارية والبيضاء، بناء على تعليمات القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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مهلة سبعة أيام لجمع السلاح

وأعطيت مهلة إلى جميع من يملك أسلحة بتسليمها إلى الجهات المختصة، في مدة لا تزيد على سبعة أيام، وفق جهاز الأمن الداخلي.

ويوم السبت، جرى ضبط «أسلحة نوعية وخطيرة» كانت مخبأة في الصحراء ومعدة للتهريب إلى مصر. وقال مدير أمن طبرق في إيجاز صحفي، إن الأسلحة جرى ضبطها في المنطقة الجنوبية وتحديدا في نطاق مركز شرطة الجغبوب، وذلك بعد رصد تحركات مريبة شمال شرق المنطقة.

من حملة جمع الأسلحة غير المرخصة، 18 فبراير 2023. (جهاز الأمن الداخلي)

من حملة جمع الأسلحة غير المرخصة، 18 فبراير 2023. (جهاز الأمن الداخلي)

قطعة سلاح مضبوطة من حملة جمع الأسلحة غير المرخصة، 18 فبراير 2023. (جهاز الأمن الداخلي)

من حملة جمع الأسلحة غير المرخصة، 18 فبراير 2023. (جهاز الأمن الداخلي)

من حملة جمع الأسلحة غير المرخصة، 18 فبراير 2023. (جهاز الأمن الداخلي)