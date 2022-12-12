ضبط أسلحة وذخائر خلال فض مشاجرة بين عائلتين في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

فض عناصر مركز شرطة قصر الأخيار بمديرية أمن الخمس مشاجرة بين عائلتين، استخدمت فيها الأسلحة النارية الخفيفة.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ للمركز بوقوع المشاجرة، حيث تشكلت قوة أمنية مشتركة للتعامل معها، والتي تمكنت من ذلك، كما ضبطت أسلحة آلية مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى ضبط الضالعين في المشاجرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق مع النيابة العامة.