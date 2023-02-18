«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، ضبط «أسلحة نوعية وخطيرة» كانت مخبأة في الصحراء ومعدة للتهريب إلى مصر.

وقال مدير أمن طبرق في إيجاز صحفي، إن الأسلحة جرى ضبطها في المنطقة الجنوبية وتحديدا في نطاق سوق الجغبوب، وذلك بعد رصد تحركات مريبة شمال شرق المنطقة.

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وأوضح مدير الأمن أن الأسلحة المضبوطة سيجرى نقلها إلى القيادة العامة، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتسليم الأسلحة والمحددة بسبعة أيام.