«الدولية للهجرة» تشارك في اختتام برنامج لتدريب ليبيين في 10 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت المنظمة الدولية للهجرة في اختتام تدريب مدربين ليبيين بعشر مناطق على كيفية توصيل المعلومة وإكسابهم المهارات اللازمة لتدريب آخرين.

وحضر اختتام البرنامج وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

مرحلة أولى لبرنامج تدريب المدربين

وجرى البرنامج في عشرة مراكز تدريب في سبها ودرنة والكفرة وطمينة وسرت وترهونة وشحات وبنغازى وهون والزنتان كمرحلة أولى.

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وفي نوفمبر الماضي، دربت المنظمة الدولية للهجرة عناصر بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمدة عشرة أيام على كشف جوازات السفر المزورة.

العابد ورئيس المظمة الدولية للهجرة في ليبيا في ختام دورة إعداد المدربين (وزارة العمل بحكومة الدبيبة)

المشاركون في الدورة التدريبية لإعداد المدربين بعد اختتامها (وزارة العمل بحكومة الدبيبة)