انطلاق برنامج لتعزيز قدرات موظفي مجلس النواب في حوكمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، انطلاق برنامج العمل المشترك لتعزيز قدرات موظفي لجان مجلس النواب ذات الصلة بملف حوكمة الهجرة، الذي سيشمل سلسلة من ورش التدريب الواقعي والافتراضي.

ويهدف البرنامج إلى إدارة الموضوعات المتعلقة بالهجرة بجانبيها القانوني وغير القانوني بشكل أكثر فعالية يلبي المصالح الوطنية ويحترم الجانب الإنساني والمعايير الدولية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية وأبرزها منظمة الهجرة الدولية التي ستقدم الدعم الفني والاستشاري، بما سيسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، حسب بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء.

البرنامج يسعى إلى توحيد سياسات هجرة

وأضاف العقوري أن البرنامج سيحرص أيضا على إعداد مدربين وكوادر محلية، استجابة للاحتياجات الوطنية المتعلقة برفع القدرات ووضع البرامج التدريبية المناسبة، مشيرا إلى شمول البرنامج اللجان البرلمانية والجهات التنفيذية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الجهات الرقابية، حيث يسعى إلى توحيد السياسات الوطنية تجاه ملف الهجرة ووضع أرضية واحدة للعمل، وكذلك دراسة أوضاع النزوح والهجرات الداخلية والاستجابة لذلك، وتحديد الاحتياجات من العمالة الوافدة، بما يلبي متطلبات السوق المحلية.

وأكد أن ملف الهجرة يجب أن يحظى بأولوية قصوى، خصوصا أن ليبيا تمر بأزمة غير مسبوقة لتدفقات الهجرة غير القانونية إلى أراضيها، وهو ما يتطلب تعزيز استجابة فعالة للأجهزة والهيئات الوطنية للتخفيف من تداعيات الأزمة على المهاجرين والمجتمع الليبي.