الخارجية المصرية تعلن إطلاق سراح مواطنيها الست المحتجزين فى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية منذ قليل إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا وفقاً للمعلومات الواردة من السفارة المصرية فى طرابلس، حسب تغريدة للناطق الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبوزيد.

وقال الناطق الرسمي المصري «نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله»، ولم يوضح أبوزيد تفاصيل إطلاق سراح المحتجزين.

الخارجية المصرية تتابع وضع مواطنيها في ليبيا

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت وزارة الخارجية المصرية متابعتها بـ«اهتمام شديد» موقف ستة مصريين جرى «احتجازهم» في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، مشددة على بذل أقصى الجهود لضمان عودة المواطنين الستة سالمين قريبا.

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بيان الوزارة أوضح أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات الليبية المعنية للتدخل من أجل إطلاق المواطنين، فيما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم.

وحسب الوزارة، فإن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. وأشار البيان إلى وجود عدد من المواطنين المشار إليهم في ليبيا العام 2021، وتعرضهم لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.