شاهد ثاني «ندوات فبراير»: من سرق المصالحة وأین ذھبت العدالة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت ثاني حلقات «ندوات فبراير» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على مشروع بناء الدولة، حيث طرحت سؤالاً رئيسيًا حول المصالحة الوطنية التي تلاشت والعدالة الغائبة.

ويجرى بث الندوات في الساعة التاسعة والنصف؛ تزامنًا مع الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، ويدير الجلسة الباحث محمد الجارح.

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وفتح البرنامج النقاش حول مشروع بناء الدولة مع كل من: نائب رئيس مركز دراسات القانون والمجتمع جازیة شعیتير، ورئیس حزب السلام والازدهار خالد الغویل، والمحامي جمعة اعتیقة.

وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ يعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.

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