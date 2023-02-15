شاهد.. أولى «ندوات فبراير» على قناة «الوسط» تناقش جدلیة المسمى والمضمون

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الأربعاء أولى حلقات «ندوات فبراير» على قناة «الوسط» (WTV)، والتي تناقش «جدلیة المسمى والمضمون.. بین العفویة والمؤامرة».

ويجرى بث الندوات في الساعة التاسعة والنصف؛ تزامنًا مع الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، ويدير الجلسة الإعلامي محمد الجارح.

ويستضيف البرنامج في حلقته الأولى المدون والكاتب محمد سحيم، والكاتب والروائي منصور بوشناف، وعضو المجلس الوطني الانتقالي ووزير الداحلية السابق فوزي عبدالعال، وعضو المجلس الوطني الانتقالي ووكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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