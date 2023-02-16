اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، إلى إثيوبيا على رأس وفد رفيع المستوى.

ويشارك اللافي في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان في استقباله وزيرة الخارجية الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، رفقة مسؤولي الحكومة الإثيوبية وطاقم البعثة الليبية، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأمس الأربعاء، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، خلال اجتماعه مع المنقوش على هامش القمة الأفريقية، ترحيب الاتحاد الأفريقي بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية ورغبته في استقرارها.

واعتبر فكي أن حضور ومشاركة المنقوش بالاجتماعات المستمرة بمثابة أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبُّر شؤونهم، مشيدًا بدور ليبيا أفريقيًا. وتطرّق لقاء المنقوش وفكي إلى «أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الأفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

من وصول اللافي إلى إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية، 16 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

من وصول اللافي إلى إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية، 16 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)