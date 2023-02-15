مديرية أمن طرابلس: إغلاق ميدان الشهداء استعدادًا للاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس عن غلق ميدان الشهداء، في تمام الساعة الثانية ليلاً؛ وذلك استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17فبراير.

والأحد الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بمنح الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة، بحسب القرار رقم 75 للعام 2023، المنشور على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونصت المادة الأولى على أن «يكون الخميس الموافق 16 فبراير 2023 إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها، وذلك ابتهاجًا بانطلاق احتفالات ذكرى الثورة الليبية (17 فبراير)، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العامة».