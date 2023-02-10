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الهيئة الطرابلسية تطالب بحماية نافورة الأحصنة بميدان الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 08:56 مساء
الهيئة الطرابلسية تطالب بحماية نافورة الأحصنة بميدان الشهداء
أعمال تنظيف سابقة لنافورة الأحصنة التاريخية بميدان الشهداء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت الهيئة الطرابلسية، مساء اليوم الجمعة، بيانا طالبت فيه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وأجهزتها المختصة بحماية «نافورة الأحصنة» بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى وجود محاولات لتدميرها «في الخفاء» عبر «عمل تخريبي».

وحملت الهيئة الحكومة وأجهزتها المختصة «كامل المسؤولية لتطبيق وانفاذ القانون والعمل منع ما يدور في الخفاء الآن عن نية البعض بالقيام بعمل تخريبي خارج عن القانون لإزالة نافورة الأحصنة بميدان الشهداء».

- هيئة الأوقاف تشكر مدير شركة الخدمات العامة لإزالته تماثيل في طرابلس

وقالت الهيئة إن النافورة «تعتبر معلم تاريخي ملك للشعب الليبي وللأجيال القادمة ومحمي بموجب القانون رقم 3 لسنة 1995م لحماية الاثار والمعالم التاريخية»، مؤكدة أنه «لا يحق لأي جهة أو مجموعة كانت، المساس بممتلكات الشعب الليبي الثقافية بل نعتبرها مخرّبة وخارجة عن القانون».

فقدان معالم تاريخية في طرابلس
وذكرت الهيئة الطرابلسية في بيانها بأن مدينة طرابلس فقدت خلال السنوات الماضية الكثير من معالمها التاريخية المميزة نتيجة أعمال تخريبية خارجة عن القانون في عدة مواقع من المدينة.

ويأتي بيان الهيئة الطرابلسية، بعد ساعات من بيان أصدرته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية شكرت فيه شركة الخدمات العامة على إزالة تماثيل كانت موجودة في بعض الأماكن بالعاصمة.

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