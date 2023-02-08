لجنة التواصل المكلفة من مجلس النواب تناقش عددا من الملفات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة التواصل السياسي المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة النائب فتح الله السعيطي وعضوي اللجنة أسامة الشعافي وابتسام الرباعي، لمناقشة العديد من المسائل الوطنية ودراسة عدد من الملفات السياسية المهمة، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الاجتماع جرى خلاله التطرق إلى تنظيم العمل داخل اللجنة ووضع جدول أعمالها وتحديد الأطر العامة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي.

- انتخاب الهادي الصغير نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب

- نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

مخرجات اجتماع لجنة التواصل السياسي

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على فتح باب التواصل مع كافة الأطراف الوطنية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق كامل يهدف للحفاظ على وحدة الوطن وسيادة الدولة، وعقد مؤتمرات صحفية دورية لتوضيح الخطوات القادمة وتبيان مخرجات اللقاءات المحلية والدولية.

وجرى الإعلان عن تشكيل اللجنة الثلاثية للتواصل السياسي من قبل مجلس النواب عقب الجلسة الأخيرة للمجلس في مدينة بنغازي والتي جرى خلالها إقرار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس الهادي الصغير.