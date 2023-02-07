انتخاب الهادي الصغير نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب أعضاء مجلس النواب زميلهم النائب عن وادي الشاطئ، الهادي علي محمد الصغير، نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على (67) صوتًا أمام منافسه النائب عن مدينة سبها، أحمد الشارف أرحومة، الذي حصل على (40) صوتًا، بينما سجلت (3) ورقات بيضاء و(3) ورقات ملغية.

7 نواب تنافسوا على منصب النائب الثاني

وخاض الصغير والشارف جولة إعادة لاختيار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد الجولة الأولى التي تنافس فيها 7 نواب من الجنوب على المنصب حصل خلالها الصغير على أعلى الأصوات بواقع 35 صوتًا مقابل 29 صوتًا للشارف، من بين أصوات 114 نائبًا حضروا جلسة أمس الإثنين.

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وحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، حصل المرشح مفتاح الكرتيحي على 20 صوتًا، ومعاذ رافع على 11 صوتًا، ومصباح دومة 13 صوتًا، ومهدي الأعور على صوتين، فيما أُلغيت وورقتان من إجمالي 114 نائبًا حاضرين.

وجاء انتخاب الهادي الصغير نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب خلفًا للنائب الثاني السابق أحميد حومة الذي غادر منصبه بالمجلس بعدما تولى حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.