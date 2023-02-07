عادل جمعة يوضح تفاصيل مصروفات حكومة الوحدة خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي مصروفات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال العام 2022، نحو 93 مليارا و599 مليونا و948 ألفا و284 دينارا، على ما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة.

وأوضح جمعة خلال ندوة وزارية بعنوان «المكاشفة»، اليوم الثلاثاء، أن مصروفات الحكومة توزعت بواقع 47 مليارا و138 مليونا و265 ألفا و903 دنانير على الباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها بنسبة 50% من إجمالي الإنفاق، فيما حاز الباب الثاني الخاص بنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل على ثمانية مليارات و958 مليونا و874 ألفا و64 دينارا بنسبة 19%.

وخصصت حكومة الوحدة خلال العام الماضي 17 مليارا و464 مليونا و792 ألفا و471 دينارا للباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية بنسبة 19%، فيما حاز الباب الرابع الخاص بنفقات الدعم على 20 مليارا و38 مليونا و15 ألفا و846 دينارا بنسبة 21% من إجمالي المصروفات، وفق عادل جمعة.