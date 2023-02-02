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الدبيبة: صفقة «إيني» في صالح ليبيا ونعمل على اتفاقيات أخرى مماثلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 06:58 مساء
الدبيبة: صفقة «إيني» في صالح ليبيا ونعمل على اتفاقيات أخرى مماثلة
الدبيبة متحدثا في حفل الإعلان عن المستفيدين من الدفعة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي. (فيديو)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية مطلع الأسبوع الجاري «في صالح ليبيا»، منوها إلى أن حكومته تعمل على توقيع اتفاقيات أخرى ممثلة في إطار مساعيها الرامية لتطوير قطاع النفط والغاز.

ودافع الدبيبة في كلمته خلال احتفالية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرته الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، التي أقيمت اليوم الخميس، عن الاتفاقية والقائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وقال «لدينا في المؤسسة الوطنية للنفط شخصيات وطنية لا يمكن أن تبرم أي صفقة تضر بالبلاد ومستقبلها وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها في صالح ليبيا بالدرجة الأولى».

الاستفادة من ثروات الطاقة الليبية
وأضاف: «ليبيا تتمتع بساحل كبير جدا في البحر الأبيض المتوسط وشواطئها البالغة 2000 كلم، الغاز منتشر في جميع أنحاء الساحل، والبحر المتوسط. هناك معركة حقيقية على من يصدر الغاز أولا للمستهليكن سواء في شرق أو غرب أو جنوب وشمال المتوسط وعلينا استغلال هذه الفرصة».

ونبه الدبيبة إلى ضرورة أن تعمل ليبيا على الاستفادة من هذا الوضع قبل الاستغناء عن الوقود الأحفوري لأن العالم يتجه خلال السنوات القادمة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، مشيرا إلى مساع الجزائر لبناء خط لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا.

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ودعا الدبيبة إلى استغلال الطاقات الليبية بمختلف المناطق مع الشركات الدوليين، منتقدا معارضي الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركية «إيني» الإيطالية الموقعة من 2008 ولم يتمكن الطرفين تنفيذها خلال تلك السنوات الماضية.

حصة ليبيا في الصفقة لم تمس
وذكر الدبيبة أن نسبة المشاركة الحقيقية بعد تسديد الالتزامات المترتبة عن الاستثمارات في هذه الحقول ستكون 30%، مؤكدا أن حصة ليبيا لم تمس وثابتة كما هي، مدافعا عن القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لحرصهم على مصالحة ليبيا رغم الهجوم عليهم من قبل معارضي الاتفاقية.

ونوه الدبيبة إلى أن هناك اتفاقيات تسعى الحكومة إلى توقيعها في المناطق البحرية والصحراوية حتى يتمكن الليبيون من الاستفادة من ثرواتهم، لافتا إلى أن مستقبل ليبيا زاهر، مطالبا الليبيين بالوحدة لأنها أساس كل تقدم.

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