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علي القطراني يناقش 3 ملفات بشأن المصرف الريفي بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 05:27 مساء
علي القطراني يناقش 3 ملفات بشأن المصرف الريفي بالمنطقة الشرقية
لقاء القطراني مع مدير المصرف الريفي بالمنطقة الشرقية وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي)
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عقد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مدير المصرف الريفي بالمنطقة الشرقية سالم الصبيحي وعدد من مديري الإدارات بالمصرف لمناقشة 3 ملفات، خلال اجتماع عُقِد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «تناول عددًا من الملفات المتعلقة بآلية عمل المصرف والإجراءات التي اتُخِذت فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة المصرفية، كما جرت مناقشة الموقف القانوني من بعض الإجراءات الإدارية بالمصرف».

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واعتمد القطراني خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف أمس الثلاثاء، آلية توزيع مادة الأعلاف من قبل مجلس الوزراء، وفقًا لإحصاءات تعداد الثروة الحيوانية للعام 2019، بحسب المكتب الإعلامي.

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