عميد بلدية سرت يطلع على نسب تنفيذ مشاريع خدمية في المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير إدارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني، وعدد من المهندسين المشرفين بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ومنها جسر للمشاة بمحلة سرت المركز، ضمن تنفيذ ثلاثة جسور مشاة بالمدينة؛ حيث يرتفع الجسر خمسة أمتار ونصف المتر وبعرض 28 مترًا.

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نسب تنفيذ المشروعات

كما تفقد المسؤولون مشروع صيانة مواقع حكومية وتجهيزها، وهي فرع مصلحة الجوازات والجنسية المكون من طابقين والذي تجاوزت نسبة الإنجاز به 60%، وفرع جهاز الحرس البلدي سرت، والمكون من طابقين ويضم أكثر من 18 مكتبًا إداريًا ومرافق خدمية، ووصلت نسبة إنجازه لـ55%.

وزاروا المجمع الإداري الحكومي بسرت والذي يضم أربعة طوابق، ويضم أكثر من 15 مؤسسة وقطاعًا حكوميًا، بالإضافة إلى مشروع تهيئة جزيرة دوران أبوهادي، وكذلك جزيرة دوران السواوة والتي وصلت نسبة إنجازه أكثر من 20%.

وشملت الجولة مشاريع صيانة وتهيئة منتزه سرت العائلي، ومنتزه الحي السكني الثالث والذي تبلغ مساحته 10 هكتارات، واطلعوا على التجهيزات وأعمال الصيانة والتحوير التي أجريت للمنتزهين الترفيهيين.

صيانة المجمع الإداري الحكومي

وقال مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل إن هذه المشاريع المتعلقة بتنفيذ مشاريع صيانة مواقع حكومية ومنتزهات بسرت، تأتي برعاية المجلس البلدي سرت وبتمويل من الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك مواقع تجري صيانتها حاليًا، بعدما كانت تعاني تصدعات وأضرارًا منذ سنوات، ومنها المجمع الإداري الحكومي، الذي تجري صيانته لأول مرة مند تنفيده فى أواخر السبعينيات بسرت.

جانب من جولة تفقدية لعميد بلدية سرت، الأحد 29 يناير 2023 (بوابة الوسط)

أحد المشروعات في بلدية سرت، الأحد 29 يناير 2023 (بوابة الوسط)