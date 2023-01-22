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اجتماع في سرت لمتابعة المشاريع التنموية ببلديتي خليج السدرة وهراوة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 22 يناير 2023, 11:54 مساء
اجتماع في سرت لمتابعة المشاريع التنموية ببلديتي خليج السدرة وهراوة
جانب من اجتماع بمقر مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان سرت، الأحد 22 يناير 2023 (الإنترنت)
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عقد بمقر مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان سرت اجتماع لمتابعة المشاريع التنموية التي يشرف عليها مكتب الجهاز في بلديتي خليج السدرة وهراوة والمناطق التابعة لها.

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة خليج السدرة صالح أفحيمة، ومدير فرع هئية الرقابة الإدارية خليج السدرة حسام صالحين، ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بمنطقة سرت أحمد الودي، وعدد من رؤوساء الأقسام المختصة بالجهاز، وأعيان منطقة خليج السدرة.

وأفاد مدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بمنطقة سرت أحمد الودي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بتقديم شرح وافي عن المشاريع المتعاقد عليها بالمنطقتين، ونسب الإنجاز، وأهم العراقيل التي تواجه عدد من المشاريع، واقتراح الحلول لاتخاد الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

- اجتماع لمناقشة تفاصيل الإنفاق على مشروعات جهاز الإسكان والمرافق

كما جرى مناقشة المشاريع المحالة من بلدية خليج السدرة وبلدية هراوة والمطلوب التعاقد على تنفيذها من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحل المختنقات، وتدوين المشاريع التي تحتاجها بعض المناطق، حيث تكلف مدير مكتب الجهاز لجنة من مهندسي الجهاز بسرت لزيارة المناطق ومعاينتها ووضع الدراسات اللازمة، وإعداد المقايسات والخرائط لإحالتها إلى الإدارة العامة للتعاقد على تنفيذ المشاريع المطلوبة.

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