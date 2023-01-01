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اجتماع لمناقشة تفاصيل الإنفاق على مشروعات جهاز الإسكان والمرافق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 11:40 مساء
اجتماع لمناقشة تفاصيل الإنفاق على مشروعات جهاز الإسكان والمرافق
توصيل خط مياه في نسمة، أحد أعمال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. (بلدية نسمة)
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ناقش اجتماع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، مسائل الإنفاق على المشروعات وفقًا للميزانيات المعتمدة للجهاز، من أجل ضمان سرعة تنفيذها.

وقال الجهاز في بيان، الأحد، إن مساعد المدير العام اجتمع مع إدارة العقود والشؤون المالية وإدارة الإمداد المائي والمكتب القانوني لمناقشة الصرف على الاحتياجات و النفقات و التجهيزات الضرورية لعمل الجهاز.

مناقشة أسعار العروض الفنية للمشروعات
كما تطرق المجتمعون إلى أعمال اللجنة المُشكلة بموجب القرار رقم ( 2022/915م) المختصة بتحليل أسعار العروض الفنية و المالية الخاصة بالتوريدات للعقود التي جرت إعادة التوازن المالي لها من قبل اللجان السابقة.

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تعديل العقود مسألة طويلة
وجرى الاتفاق على إعداد أوامر تعديلية على العقود من قبل الشركة المنفذة، فور إعتماد أعمال اللجنة من المدير العام. وبعد ذلك، ستحال الأوامر التعديلية إلى اللجنة ذاتها من أجل مراجعة تلك الأوامر واعتماها بشكل نهائي.

كما أكد المجتمعون ضرورة تفعيل عمل لجنة العطاءات المركزية في أسرع وقت ممكن، للبت في المشاريع المُحالة إليها سابقاً .

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