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الحكم المحلي تبحث إجراءات عملية لتعويضات حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 03:37 مساء
الحكم المحلي تبحث إجراءات عملية لتعويضات حرب العاصمة
وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية خلال لقاء مع متضررين من حرب طرابلس، 26 يناير 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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طالب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مصطفى أحمد سالم بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المخصصة للأهالي المتضررين من حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020).

وعقد وكيل وزارة الحكم المحلي أمس الخميس اجتماعاََ ضمَ المتضررين من حرب طرابلس لبحث ملفهم ومتابعة إجراءات تعويض المتضررين، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات العملية لتعويض المتضررين، ، حسب بيان لوزارة الحكم المحلي.

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إعادة الاستقرار في مناطق اشتباكات حرب العاصمة
وأوضح مصطفى أحمد سالم أن صرف هذه التعويضات بساهم في إعادة بناء واستقرار المناطق التي عانت من النزوح والتهجير.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للتعويضات، التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية، بدء استقبال الملفات الخاصة بالمواطنين المتضررة منازلهم بمناطق الاشتباكات عن طريق المجالس البلدية التي وقعت في نطاقها هذه الاشتباكات وعددها 14 مجلسا بلديا.

من لقاء وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع متضررين من حرب طرابلس، 26 يناير 2023. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع متضررين من حرب طرابلس، 26 يناير 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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