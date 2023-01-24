الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة من نائب وزير خارجية اليابان المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كانسوكي ناغوكا، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحسب منصة «حكومتنا».

واستقبل الدبيبة ظهر اليوم بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة والوفد الياباني جرى خلاله «مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا»، مشيرة إلى أن «هذه الزيارة تعتبر الأولى لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011».

لقاء الدبيبة مع نائب وزير الخارجية الياباني والوفد المراف له، الثلاثاء 24 يناير 2023. (حكومتنا)

لقاء المنقوش مع نائب وزير الخارجية الياباني والوفد المراف له، الثلاثاء 24 يناير 2023. (حكومتنا)