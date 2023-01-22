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ضبط 3 أشخاص أثناء سرقة معدات النهر الصناعي في أسبيعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 02:08 مساء
ضبط 3 أشخاص أثناء سرقة معدات النهر الصناعي في أسبيعة
3 أشخاص جرى ضبطهم خلال محاولة سرقة معدات خاصة بالنهر الصناعي، 22 يناير 2023. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
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أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي ضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية أثناء سرقتهم مُعدات تخص جهاز النهر الصناعي بمنطقة أسبيعة، واعترفوا خلال التحقيق ببيع وشراء الخردة.

وأشارت الإدارة، في بيان اليوم الأحد، إلى إحالة أعضاء هذا التشكيل إلي مكتب التحري بالإدارة لاستكمال بعض الإجراءات، ومن ثم إحالتهم للجهة المختصة.

كسر أحد صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي
ونوهت الإدارة العامة للدعم المركزي إلى «استمرار دعم وإسناد مختلف الأجهزة والمكونات الأمنية حتى يؤدي الجميع دوره في التصدي للخارجين عن القانون وضبط المجرمين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم».

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ويوم الجمعة، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على «خارجين عن القانون كسروا أحد صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في ترهونة».

معدات خاصة بالنهر الصناعي، 22 يناير 2023. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
معدات خاصة بالنهر الصناعي، 22 يناير 2023. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
3 أشخاص جرى ضبطهم خلال محاولة سرقة معدات خاصة بالنهر الصناعي، 22 يناير 2023. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
3 أشخاص جرى ضبطهم خلال محاولة سرقة معدات خاصة بالنهر الصناعي، 22 يناير 2023. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
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