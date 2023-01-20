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ضبط منفذي الاعتداء على النهر الصناعي في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 04:36 مساء
ضبط منفذي الاعتداء على النهر الصناعي في ترهونة
آثار الاعتداء على النهر الصناعي في ترهونة، 19 يناير 2023. (جهاز النهر الصناعي)
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أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على «خارجين عن القانون كسروا إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في ترهونة».

وأشارت الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. 

رابع اعتداء على النهر الصناعي
ويوم الخميس، أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة الاعتداء على إحدى نقاط تصريف الهواء بالمحطة «897» بخط نقل المياه ترهونة - بوزيان للمرة الرابعة خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

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واتهم النهر في بيان مقتضب، مجهولين بالوقوف وراء الاعتداء، موضحا أن هذه الاعتداء تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه قبل تمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان من السيطرة على تسرب المياه.

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